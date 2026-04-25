کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر ،اظهار کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران انتظامی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، از جابه‌جایی یک محموله بزرگ مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان بندر خمیر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با تلاش همه‌جانبه، تعقیب و مراقبت‌های لازم و گسترش چتر اطلاعاتی، نهایتاً با همکاری عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان بندر خمیر، خودروی حامل مواد مخدر که یک دستگاه پژو پارس بود را شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف شده، مقدار ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ دولتیاری با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر سوداگران مرگ ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان امنیت جامعه را به خطر بیندازند. متهم دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.