۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

کشف ۲۶۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس هرمزگان

بندرعباس-جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو سواری حامل ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان بندرخمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر ،اظهار کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران انتظامی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، از جابه‌جایی یک محموله بزرگ مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان بندر خمیر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با تلاش همه‌جانبه، تعقیب و مراقبت‌های لازم و گسترش چتر اطلاعاتی، نهایتاً با همکاری عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان بندر خمیر، خودروی حامل مواد مخدر که یک دستگاه پژو پارس بود را شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف شده، مقدار ۲۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ دولتیاری با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در برابر سوداگران مرگ ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان امنیت جامعه را به خطر بیندازند. متهم دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

