به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی شنبه از وقوع آتشسوزی در یک کارخانه چسب در محدوده شهر صوفیان خبر داد.
وحید شادینیا اعلام کرد : پس از دریافت گزارش حادثه، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به سرعت به محل اعزام شدند.
وی گفت: در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده اما ۱۴ نفر مصدوم شدند که همگی به بیمارستان سینا منتقل شدند. به گفته شادینیا، ۱۲ نفر از مصدومان نیاز به بستری داشتند که سه نفر به دلیل شدت جراحات در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تحت نظر هستند و ۹ نفر دیگر در بخشهای مربوطه درمان میشوند.
