  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

شادی نیا:در آتش‌سوزی کارخانه چسب در محدوده صوفیان ۱۴ نفر مصدوم شد

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت ۱۴ نفر در آتش سوزی در کارخانه چسب صوفیان محدوده شهر صوفیان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی شنبه از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه چسب در محدوده شهر صوفیان خبر داد.

وحید شادی‌نیا اعلام کرد : پس از دریافت گزارش حادثه، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس به سرعت به محل اعزام شدند.

وی گفت: در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده اما ۱۴ نفر مصدوم شدند که همگی به بیمارستان سینا منتقل شدند. به گفته شادی‌نیا، ۱۲ نفر از مصدومان نیاز به بستری داشتند که سه نفر به دلیل شدت جراحات در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت نظر هستند و ۹ نفر دیگر در بخش‌های مربوطه درمان می‌شوند.

کد مطلب 6811005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها