۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

برگزاری اردوی تیم ملی سپک تاکرا برای حضور در جام جهانی

اردوی تیم ملی سپک تاکرا به منظور شرکت در رقابت‌های جام جهانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی سپک تاکرا پس از ۵۰ روز وقفه، برگزار خواهد شد.

هدف اصلی این اردوها، ارتقای آمادگی ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در مسابقات جام جهانی و همچنین آماده‌سازی هرچه بیشتر برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است.

محمد صفایی مجد، مهدی قبادی، ناصر پنق، امیرحسین قرنجیک، مهرداد جعفری، مجید غفاری، پدرام خداداده، سینا رضایی و فرشاد کایکانی نفرات دعوت شده به آخرین اردوی تیم ملی قبل از اعزام به مالزی هستند؛ اردویی که از ۹ تا ۱۸ اردیبهشت برگزار می‌شود.

ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر پیام شیرعلی (سرمربی)، رضا رستمی (مدیرفنی)، حمید جعفری پور(مربی) و امیر صادقی(بدنساز) دنبال خواهند کرد.

