به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار امسال هفته زمین پاک با عنوان «انرژی پاک، مرهم زخم زمین است» اظهار کرد: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت و منابع طبیعی است.

وی افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته با رویکرد آموزشی، ترویجی، فرهنگی و مشارکتی طراحی شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و همراهی مردم برگزار می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به کاشت نهال، توزیع نهال، پاکسازی عرصه‌های طبیعی و ساحلی، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با جهاد کشاورزی، فرمانداری و استانداری، دوچرخه‌سواری، نشست با خبرنگاران، درختکاری و اجرای برنامه‌های آموزشی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانه‌های محیط زیست اشاره کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک تصریح کرد: توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش آلودگی، حفظ سلامت جامعه و کاهش فشار بر منابع طبیعی است، استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی ارزشمند، می‌تواند در ترویج و توسعه این رویکرد نقش‌آفرین باشد و شعار امسال نیز به‌درستی بر ضرورت ترمیم آسیب‌های واردشده به زمین از مسیر انتخاب‌های درست در حوزه انرژی تأکید دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر حفاظت از محیط زیست را مسئولیتی فراگیر و نیازمند مشارکت همگانی دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی و آحاد مردم در ارتقای فرهنگ محیط زیستی نقش مؤثری دارند.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در برنامه‌های هفته زمین پاک ابراز امیدواری کرد که اجرای این ۳۵ برنامه، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ارزش‌های محیط زیستی، گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت و تقویت مسئولیت‌پذیری عمومی در استان باشد.