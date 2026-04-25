۷۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رودان سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری مدیر جهاد کشاورزی رودان با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر در حوزه رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند، ۴۵۰ فقره سند رسمی برای بیش از ۷۴۷ هکتار از اراضی این شهرستان صادر شده است که این اقدام گامی بلند در جهت هویت‌بخشی به املاک کشاورزی محسوب می‌شود.

‌وی کاهش اختلافات ملکی و فراهم شدن بستری امن برای سرمایه‌گذاری را از نتایج اصلی این طرح برشمرد و افزود: با رسمی شدن اسناد مالکیت، بهره‌برداران می‌توانند از مزایایی همچون دریافت تسهیلات بانکی، اجرای طرح‌های نوین آبیاری و تجمیع اراضی بهره‌مند شوند که این خود عاملی بازدارنده در برابر خرد شدن اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.

‌مدیر جهاد کشاورزی رودان با تأکید بر استمرار این روند در سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: جهت تسهیل امور و کاهش مراجعات حضوری، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای سرعت‌بخشی به پرونده‌های واجد شرایط انجام شده است؛ لذا از تمامی کشاورزان و مالکانی که تاکنون نسبت به سنددار کردن اراضی خود اقدام نکرده‌اند، دعوت می‌شود جهت تکمیل پرونده به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.