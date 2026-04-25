به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری «حنظله» در بیانیه‌ای از افشای هویت و اطلاعات ۱۰۰ افسر ارشد واحد ویژه «ماگلان» در ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد؛ واحدی که به انجام عملیات‌ های محرمانه در عمق خاک دشمن شهرت دارد.

بر اساس اعلام این گروه هکری، هویت و جزئیات کامل ۱۰۰ افسر ارشد واحد ماگلان برای نخستین‌بار در تاریخ فاش شده است. این واحد در عملیات‌ های مخفی، جمع‌ آوری اطلاعات و هدف‌ گیری دارایی‌ های راهبردی مانند سامانه‌ های موشکی و پایگاه‌ها فعالیت دارد.

«حنظله» افزود: از این لحظه دیگر پوششی برای پنهان شدن وجود ندارد و اسامی، چهره‌ ها و سوابق آن‌ ها در دست ماست. این افشاگری تنها آغاز است و حتی محرمانه‌ ترین اتاق‌ ها نیز زیر نظر ما قرار دارند.