  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

حنظله هویت افسران ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت افسران ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله در بیانیه‌ای هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش رژیم صهیونیستی را افشا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری «حنظله» در بیانیه‌ای از افشای هویت و اطلاعات ۱۰۰ افسر ارشد واحد ویژه «ماگلان» در ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد؛ واحدی که به انجام عملیات‌ های محرمانه در عمق خاک دشمن شهرت دارد.

بر اساس اعلام این گروه هکری، هویت و جزئیات کامل ۱۰۰ افسر ارشد واحد ماگلان برای نخستین‌بار در تاریخ فاش شده است. این واحد در عملیات‌ های مخفی، جمع‌ آوری اطلاعات و هدف‌ گیری دارایی‌ های راهبردی مانند سامانه‌ های موشکی و پایگاه‌ها فعالیت دارد.

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

حنظله هویت ۱۰۰ افسر ارشد «ماگلان» ارتش صهیونیست‌ها را فاش کرد+ تصاویر

«حنظله» افزود: از این لحظه دیگر پوششی برای پنهان شدن وجود ندارد و اسامی، چهره‌ ها و سوابق آن‌ ها در دست ماست. این افشاگری تنها آغاز است و حتی محرمانه‌ ترین اتاق‌ ها نیز زیر نظر ما قرار دارند.

کد مطلب 6811125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها