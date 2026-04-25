۷۷۵ کیلوگرم مواد وارداتی آرایشی قاچاق از هند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف بیش از ۷۷۵ کیلوگرم مواد اولیه آرایشی بهداشتی قاچاق در شهرستان ملارد خبر داد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملارد حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

شایان ذکر است، در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳۱ کیسه حاوی ۷۷۵ کیلوگرم مواد اولیه از نوع زینک اکساید مخصوص ساخت کرم ضدآفتاب که به صورت قاچاق و از کشور هند وارد شده بود، کشف شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این رابطه، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی مواد اولیه کشف شده را ۷ میلیارد ریال برآورد کرده اند.