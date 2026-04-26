به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت با هدف تحقق آرزوی رهبر شهید و ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه، فراخوانی عمومی برای مشارکت نهادها، مراکز مردمی و فعالان فرهنگی منتشر کرد.
در بخشی از این فراخوان با اشاره به بیانات رهبر شهید آمده است: «دلم میخواهد شما بچهها و جوانها واقعاً کتاب بخوانید.» (۱۳۹۷/۷/۳)
«باید در سبد کالای مصرفی خانوادهها سهم قابل قبولی برای خرید و خواندن کتاب باشد.» (۱۳۹۰/۴/۲۹)
بر اساس این فراخوان، مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت از عموم علاقهمندان، بهویژه سوپرمارکتها، فروشگاههای لوازمالتحریر، مؤسسات خیریه، کانونهای فرهنگی، پایگاههای مساجد، سازمانها، بنیادها و سایر مراکز مردمی دعوت کرده است تا در راستای افزایش دسترسی عمومی به کتابهای مفید و راهگشا با این مجموعه همکاری کنند.
در قالب این طرح، استندهای متحرک و ثابت همراه با مجموعهای از کتابهای ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان بهصورت امانی در اختیار مراکز متقاضی قرار میگیرد. همچنین برای برگزارکنندگان و همکاران طرح، تخفیف ۴۰ درصدی برای کتابها در نظر گرفته شده است. فرآیند شارژ کتابها و تسویه فروش نیز هر دو ماه یکبار انجام خواهد شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به تارنمای مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت به نشانی https://ghadr110.ir مراجعه کنند یا با واحد بازرگانی و توزیع از طریق شمارههای 09123882416 و 02166411151 تماس بگیرند.
نشانی مؤسسه: خیابان ۱۲ فروردین جنوبی، پایینتر از خیابان پاستور، کوچه خاقانی، پلاک ۸ / کدپستی: 1317685411
