علت قطعی برق شامگاه شنبه در کاشان اعلام شد

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی برق در بخش هایی از شهر کاشان شامل مناطق راه‌آهن، فاضل نراقی، قاضی اسدالله، طالقانی و خرداد در شامگاه شنبه اظهار کرد: قطعی برق به دلیل سوختن «جمپر» (اتصال‌دهنده جریان برق) در شبکه اصلی رخ داده است.

وی ابراز کرد: همچنین خطر احتمالی آسیب به لوازم برقی شهروندان وجود داشته که موجب اقدام فوری برای قطع شبکه شده است.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: نیروهای عملیاتی و امداد برق کاشان موفق شدند ضمن رفع خطر، شبکه را طی ۱۲ دقیقه اصلاح و برق مناطق یادشده را دوباره برقرار کنند.