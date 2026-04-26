  1. استانها
  2. اصفهان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۵

علت قطعی برق شامگاه شنبه در کاشان اعلام شد

کاشان - مدیریت روابط عمومی اداره برق کاشان علت قطعی برق شامگاه شنبه در بخش های مختلفی از شهر کاشان را اعلام کرد.

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی برق در بخش هایی از شهر کاشان شامل مناطق راه‌آهن، فاضل نراقی، قاضی اسدالله، طالقانی و خرداد در شامگاه شنبه اظهار کرد: قطعی برق به دلیل سوختن «جمپر» (اتصال‌دهنده جریان برق) در شبکه اصلی رخ داده است.

وی ابراز کرد: همچنین خطر احتمالی آسیب به لوازم برقی شهروندان وجود داشته که موجب اقدام فوری برای قطع شبکه شده است.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: نیروهای عملیاتی و امداد برق کاشان موفق شدند ضمن رفع خطر، شبکه را طی ۱۲ دقیقه اصلاح و برق مناطق یادشده را دوباره برقرار کنند.

کد مطلب 6811389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها