سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری به برگزاری طرح ملی سامان در کل استان اصفهان اظهار کرد: همزمان با استان این طرح فردا سه شنبه ۱۹ خرداد در کاشان نیز برگزار می شود.

وی ابراز کرد: طرح ملی سامان(تعمیرات و بازسازی خطوط بحرانی) همزمان با همه استان فردا در سه فیدر شهرستان کاشان میز انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: طبق این طرح فیدر رواند راوند تغذیه کننده جاده قدیم قم، مشکات و شهر مشکات و روستاهای اطراف از ساعت ۱۱ الی ۱۳ قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر فیدر دو ناجی آباد میدان کتاب، بلوار امام رضا، میدان امام رضا به طرف بلوار کشاورز تا ابتدای میدان جهاد و ابتدای بلوار ستوده نیز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ قطع خواهد شد.

ایجادی افزود: مسیر فیدر ۹ فیض دروازه اصفهان به سمت غیاث الدین جمشید، بلوار چمران و قسمتی از خیابان ملا محسن نیز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ قطع خواهد شد.