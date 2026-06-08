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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

برق برخی از مناطق کاشان فردا قطع می‌شود

برق برخی از مناطق کاشان فردا قطع می‌شود

کاشان - مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان از قطع برق در برخی از مناطق کاشان در روز سه شنبه ۱۹ خرداد خبر داد.

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری به برگزاری طرح ملی سامان در کل استان اصفهان اظهار کرد: همزمان با استان این طرح فردا سه شنبه ۱۹ خرداد در کاشان نیز برگزار می شود.

وی ابراز کرد: طرح ملی سامان(تعمیرات و بازسازی خطوط بحرانی) همزمان با همه استان فردا در سه فیدر شهرستان کاشان میز انجام خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره برق کاشان تصریح کرد: طبق این طرح فیدر رواند راوند تغذیه کننده جاده قدیم قم، مشکات و شهر مشکات و روستاهای اطراف از ساعت ۱۱ الی ۱۳ قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر فیدر دو ناجی آباد میدان کتاب، بلوار امام رضا، میدان امام رضا به طرف بلوار کشاورز تا ابتدای میدان جهاد و ابتدای بلوار ستوده نیز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ قطع خواهد شد.

ایجادی افزود: مسیر فیدر ۹ فیض دروازه اصفهان به سمت غیاث الدین جمشید، بلوار چمران و قسمتی از خیابان ملا محسن نیز از ساعت ۱۳ الی ۱۵ قطع خواهد شد.

کد مطلب 6854131

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