حبیبی: منطقه آزاد قصرشیرین موتور محرک اقتصاد غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در ادامه رایزنیهای کاری خود در پایتخت، به دیدار حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور رفت. وی در این نشست تخصصی بر لزوم شتاببخشی به روند اجرایی و شکوفایی ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین تاکید کرد و خواستار پیگیری ویژه مطالبات مردم و مدیریت ارشد استان در این حوزه شد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پیشبرد اهداف این منطقه مرزی دغدغه جدی مسئولان و مطالبه برحق مردم است، افزود: برای پاسخگویی به انتظارات جامعه باید گامهای عملیاتی محکمتری برداشته شود تا با راهاندازی کامل این منطقه، حلاوت و شیرینی این خدمت بزرگ اقتصادی کام مردم شریف استان را شیرین کند.
تخصیص ۲ هزار تن قیر برای شتاببخشی به پروژههای عمرانی
حبیبی آمادهسازی و ارتقای زیرساختهای فیزیکی را نیاز اول و فوری منطقه آزاد قصرشیرین قلمداد کرد و گفت: ساماندهی معابر، خیابانکشی و بهسازی مسیرهای داخلی منطقه برای استقرار واحدهای صنعتی و تجاری بسیار حیاتی است؛ در همین راستا و با پیگیریهای صورتگرفته در این جلسه، مقرر شد ۲ هزار تن قیر جهت سرعت بخشیدن به عملیات آسفالت معابر قصرشیرین اختصاص یابد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد این منطقه و همجواری راهبردی آن با بازار کشور عراق تصریح کرد: منطقه آزاد قصرشیرین این توانمندی را دارد که به عنوان موتور پیشران اقتصاد استان و غرب کشور عمل کند و نقشی کلیدی را در جهش صادرات غیرنفتی، رونق مبادلات مرزی و از همه مهمتر اشتغالزایی پایدار برای جوانان ایفا نماید.
ضرورت تسهیل فرآیندها برای جذب سرمایهگذاران
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم فرش قرمز پهن کردن برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ایجاد پنجره واحد، رفع گرههای اداری و تسهیل مسیر حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی از الزامات رونق این منطقه است و باید بروکراسیهای فرساینده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.
در پایان این نشست، فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز با قدردانی از نگاه توسعهگرا و پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه، تاکید کرد که مجموعهاش برنامهریزیهای لازم را برای محقق شدن برنامههای عمرانی و اقتصادی مد نظر مدیریت ارشد استان و پاسخ به انتظارات مردم منطقه به کار خواهد بست.
