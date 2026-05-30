به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جریان نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه با تبریک فرا رسیدن دهه ولایت و امامت، برنامهریزی بر پایه قانون برنامه هفتم پیشرفت را نقشه راه اصلی کشور دانست. وی تاکید کرد که تمامی فرآیندهای توسعهای در برشهای استانی باید بر اساس این اسناد بالادستی تنظیم شوند تا بتوان از ظرفیتهای قانونی آن برای پیشرفت همهجانبه منطقه بهرهبرداری کرد.
استاندار کرمانشاه با محور قرار دادن نقش نظارتی سازمان مدیریت و برنامهریزی، خواستار ارائه گزارش گامبهگام و مجزای دستگاههای اجرایی در این خصوص شد. به گفته وی، این اقدام علاوه بر آگاهیبخشی به دیگر مدیران، بستری را فراهم میسازد تا هر نهاد بتواند مطالبات استانی خود را با دقت و بر اساس اولویتهای تعیینشده در سطوح ملی پیگیری کند.
حبیبی مزیّت این رویکرد را شفاف شدن سهم عددی و کمی استان در برنامه هفتم و تقویت قدرت چانهزنی مدیران در مرکز دانست و افزود: زمانی که مسئولان استانی با اشراف کامل اطلاعاتی و منطبق بر سیاستهای کلان کشور با وزرا و معاونان مربوطه رایزنی کنند، دستاوردهای بسیار بهتری برای منطقه حاصل میشود؛ ضمن اینکه ارزیابی عملکرد مدیران نیز بر اساس میزان موفقیت آنها در جذب این اعتبارات خواهد بود.
رئیس کارگروه اقتصادی استان در ادامه با ستودن نگاه علمی و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامهریزی، به گرهگشایی از پروژههای بزرگ صنعتی اشاره کرد و خواستار رفع موانع کارخانههای لاستیکسازی، قند و اسلب سرامیکی شد. وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی چند هزار نفری این طرحها، بر لزوم تحقق هرچه سریعتر توافقات در دولت چهاردهم تاکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی نظیر سامان، گردشگری و رسالت در اعطای تسهیلات تولید، پیشنهاد مکاتبه با بانک مرکزی برای محدود کردن سهمیه اعتباری آنها را مطرح کرد و خواستار سوق دادن منابع اشتغالزایی به سمت بانکهای همراه شد. حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت مرز تیلهکوه، خواستار واگذاری تدبیر آن به معاونت اقتصادی استانداری شد و تاکید کرد که مدیریت این گذرگاه تجاری نیازمند نگاهی کلان است.
عالیترین مقام اجرایی دولت در کرمانشاه در پایان ضمن تاکید بر حمایت از محصولات استراتژیک مانند زعفران، توسعه کشتهای گلخانهای و برندسازی محصولات کشاورزی، از عملکرد کمیته امداد و بهزیستی در جذب ۹۵ درصدی تسهیلات اشتغال قدردانی کرد. وی همچنین خواستار پیگیری مصوبات سفر مدیریت مجتمع اقتصادی کمیته امداد و اجرای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان برای تجهیز پنج هنرستان جوار صنعت در استان شد.
