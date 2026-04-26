پلمب ۲ واحد نانوایی و فروش آب در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرازه معانی صبح یکشنبه در بازدید واحدهای صنفی با حضور کارشناسان بهداشت از پلمب واحدهای متخلف در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: دو واحد نانوایی و فروش آب تصفیه از جمله آن‌ها است.

وی ادامه داد: این واحدها تذکرات لازم را مبنی بر رعایت بهداشت و سلامت شهروندان دریافت کرده بودند اما با توجه به عدم رفع نواقص بهداشتی مصوب پلمب شدند.

رئیس مرکز بهداشت سمنان با تاکید بر اینکه این اقدام بر اساس سیاست های پیشگیرانه و نظارتی حوزه بهداشت محیط انجام گرفته است، اضافه کرد: هدف این اقدامات تضمین سلامت عمومی مردم در سطح شهرستان است.

معانی از استمرار بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی تاکید کرد و اظهار داشت: رویکرد این طرح پیشگیری از انتقال بیماری های منقوله از طریق محیط زیست با رعایت استانداردهای بهداشتی است.

وی ادامه داد: هدف پلمب واحدهای متخلف حفظ سلامت جامعه، پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و همچنین رعایت فرهنگ قوانین و ضوابط بهداشتی در تولید و توزیع اقلام خوراکی و دارویی است.