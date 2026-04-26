بلیت سینما تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دومین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۶ اردیبهشت با حضور مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان، مجتبی بهزادیان مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه افزایش قیمت بلیت مطرح شد و طبق نظر شورا تا اطلاع ثانوی، افزایش صورت نمی‌گیرد.

همچنین اکران فیلم‌های «ملکه آلیشون»، «دو روز دیرتر»، «احمد» و «دختر برقی» در تاریخ ۹ اردیبهشت به پایان می‌رسد.