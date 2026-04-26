۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

بلیت سینما تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت ندارد

دومین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضا در خانه سینما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دومین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۶ اردیبهشت با حضور مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان، مجتبی بهزادیان مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه افزایش قیمت بلیت مطرح شد و طبق نظر شورا تا اطلاع ثانوی، افزایش صورت نمی‌گیرد.

همچنین اکران فیلم‌های «ملکه آلیشون»، «دو روز دیرتر»، «احمد» و «دختر برقی» در تاریخ ۹ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

ندا زنگینه

