ابلاغیه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پاسداشت کرامت انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات ارزشمند کارکنان و به ویژه قضات عالی مقام در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی، طی ابلاغیهای خطاب به قضات و کارکنان این مرجع عالی قضایی بر اهمیت خدمت رسانی، تحقق اجرای عدالت و ادای دین به مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی تاکید کرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
همکاران ارجمند، قضات و کارمندان گرانقدر دیوان عالی کشور
سلام علیکم
با تقدیم احترامات فائقه معروض میدارد:
ملّت بزرگ، مقاوم و حماسه ساز ایران اسلامی سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز نمود که دوران یک نبرد ظالمانه و جنگ تحمیلی توسط استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونی را طی میکرد، نبردی که شروع آن در ماه مبارک رمضان و با حمله ددمنشانه به بیت الشرف رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و شهادت مظلومانه امام الشهدا حضرت آیتاله العظمی خامنهای رضواناله تعالی علیه و برخی از عزیزان و نزدیکان ایشان، تنی چند از فرماندهان دلیر و سلحشور و جمعی از شهروندان مظلوم قرین گردید.
غم فقدان آن عزیز عروج یافته به ملکوت اعلی ما را رها نکرده است؛ لکن از آنجا که شهادت در راه خداوند فوز عظیم و نیل به پاداش ارزشمند ابدی یک عمر خدمت به اسلام و امت مسلمان و انقلاب اسلامی میباشد برای معظمله پایانی در خور شأن محسوب میگردد؛ و از آنجا که خدای او زنده و مدبّر امور و حامی خون پاک شهدا میباشد، نعمت ولایت فقیه را از طریق انتصاب صالح بعد صالح محقق و خلف صالح ایشان حضرت آیتاله سیدمجتبی حسینی خامنهای سکاندار انقلاب اسلامی و رهبری ایران جان گردید.
از سوی دیگر شاهد حضور حماسی و شگفتانگیز قریب دو ماهه ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی در سراسر کشور و تجمعات دشمنشکن مردم میباشیم که پشتوانهای عظیم و مستحکم برای رزمندگان در میدان دفاع مقدس محسوب میشوند، این همه ما را موظف میدارد که در حوزه خدمترسانی به مردم عزیز و تحقق اجرای عدالت در همه عرصهها خصوصاً در حوزه قضایی دین خود را ادا و راه آن شهیدان والامقام را ادامه دهیم.
با اذعان به اینکه چه در ایام جنگ رمضان و چه در ایام تعطیلات نوروزی شما همکاران محترم به نحو شایسته در میدان خدمت قضایی اقدامات ارزشمندی را انجام دادهاید وظیفه خود میدانم ضمن تقدیر و تشکر خالصانه توفیق بیش از پیش شما را در همه عرصهها خصوصاً در میدان قضا و اجرای عدالت در سال پیش رو از خداوند متعال مسئلت نمایم. ضمناً مواردی را به استحضار برسانم:
مدیریت دیوان عالی کشور ضمن عرض تبریک سال جدید و قدردانی از خدمات همه همکاران محترم بهویژه قضات عالی مقام تلاش میکند نسبت به ارتقای شأن و نیز اتقان امور محوله گامهای لازم را بردارد شایسته است در جهت تحقق این امر پیشنهادات خود را ارائه فرمایند.
تکریم همکاران محترم و مردم عزیزی که مراجعهکننده به دیوان عالی کشور میباشند دو بال پاسداشت کرامت انسانی است و میبایست بیش از پیش در سرلوحه امور و برنامههای کاری همگان قرار گیرد.
رسیدگی به موقع به پروندههای قضائی و درخواستهای واصله توأم با دقت و اتقان لازم و سرعت و انضباط اداری، مطالبه به حق مردم است انشاءا.. شاهد اهتمام لازم توسط همکاران ارجمند خواهیم بود.
مشاهده و مواجهه با برخی از کمبودها و ضعفها و اشکالات که عمدتاً ناشی از محدودیتهای اعتباری و امکانات اداری میباشد ضمن اعتذار، نمیبایست شما را رنجیده خاطر سازد و مطمئن هستیم که به علت شرایط جاری مورد عفو و اغماض قرار خواهید داد.
نظر شما