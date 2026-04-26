استاد دانشگاه جانز هاپکینز: تحریم، اقتصاد ایران را از بین نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اساتید دانشگاه جانز هاپکینز اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد، زیرا این امر قبلاً توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آزمایش شده است.
وی در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ ، همزمان با افزایش فشارها بر زنجیرههای تأمین و از دست دادن فرصت های شغلی و رکود اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس «کووید» به صفر رسید، اما اقتصاد ایران به تدریج با بازگشت صادرات نفت بهبود یافت.
اسفندیار باتمانقلیچ افزود که تولید نفت امروز به سطوح قبل از تحریمها بازگشته است، زیرا محاصره در مدت زمان کوتاهی به اندازه کافی آسیب وارد نکرده بود تا کفه مذاکرات را به نفع ترامپ سنگین کند. او معتقد است که وضعیت «تا حد زیادی برابر» است و این دقیقاً همان چیزی است که دستیابی به توافق را ممکن میسازد.
وی افزود که محاصره اقتصادی ایران لزوماً منجر به فروپاشی اقتصاد آن نمیشود، بلکه شاخص های اقتصادی به تدریج بهبود مییابد و تأثیر تحریمها را در کوتاهمدت محدود میکند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به تازگی گزارش داد که وضعیت اخیر نشان میدهد که تهران همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست دارد که به آن امکان میدهد فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
