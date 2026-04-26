به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی سیترینوویچ»، (Danny Citrinowicz) رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: ساده و روشن: این فرض که محاصره دریایی، رهبری فعلی ایران را مجبور به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ ای، زرادخانه موشکی و نیروهای منطقه‌ ای خود خواهد کرد، به همان اندازه اشتباه است که این باور که حکومت ایران را می‌ توان از هوا سرنگون کرد، یا اینکه ترور [آیت‌الله] خامنه‌ای منجر به تغییر معنادار حکومت خواهد شد.

رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: انگار جنگ اخیر با ایران این را روشن نکرد: حکومت قرار نیست از مواضع اصلی خود عقب‌ نشینی کند و اساسا خواسته‌ های آمریکا را به عنوان فراخوانی برای تسلیم خود می‌ داند.