۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

مقام پیشین رژیم صهیونیستی: محاصره دریایی باعث عقب‌نشینی ایران نمی‌شود

رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی اذعان کرد: محاصره دریایی باعث عقب‌نشینی تهران نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی سیترینوویچ»، (Danny Citrinowicz) رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: ساده و روشن: این فرض که محاصره دریایی، رهبری فعلی ایران را مجبور به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ ای، زرادخانه موشکی و نیروهای منطقه‌ ای خود خواهد کرد، به همان اندازه اشتباه است که این باور که حکومت ایران را می‌ توان از هوا سرنگون کرد، یا اینکه ترور [آیت‌الله] خامنه‌ای منجر به تغییر معنادار حکومت خواهد شد.

رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: انگار جنگ اخیر با ایران این را روشن نکرد: حکومت قرار نیست از مواضع اصلی خود عقب‌ نشینی کند و اساسا خواسته‌ های آمریکا را به عنوان فراخوانی برای تسلیم خود می‌ داند.

