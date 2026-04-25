۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

مرتس: پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود

مرتس: پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود

صدر اعظم آلمان هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان را نیز تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان گفت: مناقشه در خاورمیانه، شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا و آسیا و امریکا وارد می‌کند.

وی هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان را نیز تهدید می‌کند.

صدراعظم آلمان تاکید کرد: درگیری در خاورمیانه شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و ایالات متحده وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تأثیرات آن بر تأمین انرژی و ثبات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

کد مطلب 6810909

