به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان گفت: مناقشه در خاورمیانه، شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا و آسیا و امریکا وارد می‌کند.

وی هشدار داد که پیامدهای جنگ با ایران تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتصاد آلمان را نیز تهدید می‌کند.

صدراعظم آلمان تاکید کرد: درگیری در خاورمیانه شوک‌های ژئوپلیتیکی به بازارهای انرژی در اروپا، آسیا و ایالات متحده وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تأثیرات آن بر تأمین انرژی و ثبات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.