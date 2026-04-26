به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نمایشگاه «فرّ ایران» با هدفی فراتر از یک نمایشگاه معمول، به دنبال معرفی ظرفیتهای واقعی فناوری کشور در حل چالشهای کلان، صرفهجویی ارزی، توسعه بازار محصولات دانشبنیان و تقویت باور عمومی نسبت به توان داخلی است. این رویداد همچنین زمینهساز ایجاد ارتباط مؤثر میان فناوری، صنعت و سرمایهگذاران خواهد بود.
بر این اساس، از کلیه شرکتهای دانشبنیان، فناور و واحدهای صنعتی دارای محصولات پیشرفته و اثرگذار دعوت میشود، در صورت دارا بودن شرایط، برای حضور در این رویداد ثبتنام کنند.
شرایط محصولات پذیرفتهشده شامل: محصول باید جدید باشد یا طی یک سال گذشته ارتقای قابلتوجه یافته باشد؛ پیشتر در سطح ملی رونمایی نشده باشد؛ برای نخستینبار در کشور توسعه یافته و فاقد نمونه مشابه داخلی باشد؛ مبتنی بر توسعه فناوری داخلی باشد؛ دارای مجوزها، استانداردها و تأییدیههای لازم از مراجع ذیربط باشد یا حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ این مجوزها را دریافت کند؛ و همچنین از نظر اقتصادی، اجتماعی یا راهبردی دارای اثرگذاری قابلتوجه در حل چالشهای کشور باشد.
ثبتنام و ارسال اطلاعات محصولات از طریق وبگاه فرایران انجام میشود و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان با شماره ۰۲۱-۶۳۱۰۳۲۱۱ تماس گرفت.
