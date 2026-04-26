سرباند تحت تعقیب کلاهبرداری اسکیمر در لرستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: پلیس لرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی سرباند حرفه‌ای کلاهبرداری اسکیمر شدند.

بر اساس این گزارش، متهم اصلی این پرونده که یک نفر خانم است، تحت تعقیب مراجع قضائی در سه استان کشور به اتهام بیش از ۲۰ فقره کلاهبرداری اسکیمر بود، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی پلیس و با هماهنگی قضایی در مخفیگاهش دستگیر شد.

در این عملیات ضربتی و غافلگیرانه، سرباند یادشده را به همراه ۱۱ نفر دیگر از همدستانش دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

پلیس لرستان با تأکید بر عزم جدی در برخورد با مخلان امنیت اقتصادی شهروندان اعلام می‌کند: هیچ‌گونه اقدام مجرمانه، به‌ویژه در حوزه کلاهبرداری‌های بانکی و اسکیمر، از دید پلیس پنهان نخواهد ماند و با عاملان این‌گونه جرایم به‌صورت قاطع، مستمر و بدون اغماض برخورد خواهد شد.