هشدار پلیس فراجا درباره کلاهبرداری با ترفند «مامورنما»

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس آگاهی فراجا به طور جدی نسبت به گسترش شیوههای کلاهبرداری که در آن مجرمان با معرفی خود به عنوان مامور نهادهای دولتی یا نظامی، اقدام به فریب شهروندان میکنند، هشدار میدهد. این ترفند که تحت عنوان "مامورنما" شناخته میشود، یکی از شیوههای رایج و مخرب در فضای جرم است که متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر، همچنان قربانیانی میگیرد.
نحوه عملکرد کلاهبرداران مامورنما
سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در این خصوص اظهار داشت: این افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و جایگاه نهادهای قانونی، خود را مامور اداره آگاهی،سازمانهای حفاظتی امنیتی، نهادهای قضایی و یا حتی نیروهای امنیتی معرفی میکنند.
وی با اشاره به اهداف این افراد فرصت طلب افزود: کلاهبردار با ادعای انجام خدماتی خاص، یا تحت عنوان "تسهیل سرمایهگذاریهای ویژه" و وعده سودهای کلان شهروندان را اغفال کرده و مبالغی را دریافت میکنند.
تغییر روند رسیدگی به پروندهها
وی ادامه داد: در روش دیگر با وعده نفوذ در پروندههای قضایی یا اداری، از مالباختگان یا متهمان اخاذی میکنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: این افراد شیاد با ادعای انجام وظایف قانونی (مانند نظارت بر تراکنشها یا خرید)، شهروندان را مجبور به انجام عملیات بانکی یا واریز وجه میکنند.
وی ادامه داد: کلاهبرداران در پوشش مشاوره با وانمود کردن به داشتن اختیارات ویژه، به بهانههای مختلف مانند "بررسی وضعیت پرونده" یا "پیشگیری از مشکلات قانونی"، از شهروندان اطلاعات یا وجوهی دریافت میکنند.
نکات کلیدی برای در امان ماندن از این نوع کلاهبرداری
وی با بیان اینکه شهروندان در مواجهه با افراد ناشناس باید احتیاط کنند، گفت: هرگز به ادعای افراد ناشناس مبنی بر مامور بودن، بدون احراز هویت دقیق، اعتماد نکنید.
استعلام هویت
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران واقعی پلیس و سایر نهادهای قانونی، دارای کارت شناسایی معتبر و حوزه عملیاتی واختیارات محدود و ویژه هستند و به هیچ عنوان امکان ورود به تمامی حوزه های ماموریتی انتظامی و اداری راندارند در صورت لزوم، بامراجعه به آنها با رعایت جوانب احتیاط، درخواست مشاهده کارت شناسایی معتبر را داشته باشید.
عدم اعتماد به وعدههای وسوسهانگیز
وی تاکید کرد: وعدههای سود بالا، راههای میانبر قانونی، یا حل مشکلات تضمین شده، اغلب نشانهای از کلاهبرداری است.
عدم ارائه اطلاعات حساس
سرهنگ شریفی تاکید کرد: هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم، یا سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افرادی که هویتشان برای شما محرز نشده، قرار ندهید.
عدم شتابزدگی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: کلاهبرداران اغلب با ایجاد عجله و استرس، سعی در فریب قربانیان دارند. با حفظ آرامش و تفکر منطقی، تصمیمگیری کنید.
تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
وی بیان کرد: در صورت مواجهه با افرادی که مشکوک به مامورنما بودن هستند، یا در صورت دریافت پیشنهادهای غیرعادی، بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرید.
پلیس آگاهی فراجا همواره در تلاش است با اطلاعرسانی و آگاهسازی، امنیت و آرامش شهروندان را حفظ کند. لطفاً با هوشیاری و رعایت توصیههای پلیس، یاریگر ما در مبارزه با این پدیده شوم باشید.
