۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

آتش‌سوزی در انبار کارتن‌ خیابان انقلاب؛ ۲۴ نفر نجات یافتند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از اطفای حریق در یک ساختمان چهار طبقه در محدوده خیابان انقلاب و نجات موفقیت‌آمیز تمامی ساکنان خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اطفای حریق در یک ساختمان چهار طبقه در محدوده خیابان انقلاب و نجات موفقیت‌آمیز تمامی ساکنان خبر داد و گفت: ساعت ۱۰:۱۶ دقیقه صبح امروز یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان به آدرس خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۲ فروردین اعلام می‌شود. در پی این گزارش، ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام می‌شوند و نخستین گروه آتش‌نشانان در مدت ۴ دقیقه به محل می‌رسند.

جزئیات محل حادثه و کانون حریق

وی ادامه داد: محل آتش‌سوزی یک ساختمان چهار طبقه اداری-تجاری بود. در قسمت زیرزمین این ساختمان، چند کابینت کوچک فعالیت می‌کردند که در انتهای آن بخش، یک انبار حدودی وجود داشت. داخل این انبار مقداری کارتن، مقوا و لوازم اضافه پلاستیک نگهداری می‌شد که آن بخش دچار آتش‌سوزی شده بود. بر اثر این حریق، دود زیادی همان طبقه و طبقات بالایی را فرا گرفته بود.

اطفای حریق در ساختمان اداری-تجاری خیابان انقلاب توسط آتش نشانان

نجات ۲۴ نفر و عملیات ایمن‌سازی

ملکی خاطر نشان کرد: همزمان با حضور آتش‌نشان‌ها، تعدادی از ساکنان از ساختمان خارج شدند و در نهایت ۲۴ نفر از کسانی که در این ساختمان حضور داشتند، با سلامت و بدون آسیب‌دیدگی خارج شدند. این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است. در حال حاضر آتش خاموش شده و نیروها مشغول لکه گیری، تخلیه دود و ایمن‌سازی هستند و تا دقایق دیگر محل تحویل مالکان می‌شود.

