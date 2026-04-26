۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

رونمایی از مجموعه ۴۰ جلدی «چلچراغ حکمت» اثر استاد شهید مطهری

مجموعه ۴۰ جلدی «چلچراغ حکمت» حصیله و عصاره‌ عمده‌ افکار و آثار فیلسوف شهید انقلاب اسلامی در مراسمی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از ترجمه عربی مجموعه گرانسنگ «چلچراغ حکمت» برگزار خواهد شد. این مجموعه‌ی چهل جلدی که حصیله و عصاره‌ عمده‌ افکار و آثار فیلسوف شهید انقلاب اسلامی است که حسب توصیه و رهنمود رهبر شهید فراهم‌آمده بود، اینک به زبان عربی برگردانده شده است و با حضور اصحاب معرفت و افاضه تنی چند از اساتید، مقارن سالروز شهادت استاد رونمایی خواهد شد.

آیین رونمایی از مجموعه چلچراغ حکمت با مشارکت انتشارات صدرا و برخی دستگاه های علمی و فرهنگی کشور بعد از ظهر شنبه ۱۱۲ اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در تالار علامه جعفری(ره) سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

در این رویداد بین المللی آیت الله علی اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس حوزه های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت اسلام استاد عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد مطهری فرزند استاد شهید و رییس بنیاد بین المللی شهید مطهری(ره)، محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، علی عباسی رییس جامعه المصطفی العالمیه، محمدمهدی ایمانی پور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشادایراد سخنرانی خواهند داشت.

سیده فاطمه سادات کیایی

