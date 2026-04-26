به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحیمی، بازرس ویژه رئیس‌جمهور، در سفر به این شهرستان با حضور در نشست مشترک با فرماندار و مدیران اجرایی مریوان آخرین وضعیت امنیتی، اقتصادی و عمرانی منطقه را بررسی کرد.

وی در این نشست با اشاره به شرایط خاص منطقه در دوره جنگ اخیر، مردم را مهم‌ترین پشتوانه ثبات اجتماعی و مدیریت بحران در مریوان دانست.

نژادجهانی، فرماندار مریوان، نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان، اعتماد عمومی به دولت و رویکرد تعاملی مدیران را عامل کاهش تنش‌ها عنوان کرد و گفت: سیاست تمرکززدایی دولت و هماهنگی در سطح استان، کردستان را در ماه‌های اخیر به یکی از مناطق کم‌تنش کشور تبدیل کرده است.

تداوم فعالیت مرز در شرایط جنگی

فرماندار مریوان با اشاره به جنگ ۴۰ روزه اخیر اظهار کرد: در این مدت ۲۹ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی شهرستان به شهادت رسیدند و مریوان در دو محور هدف بمباران قرار گرفت، اما مرز رسمی باشماق بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: در این بازه زمانی، ثبت ۱۳ هزار ورود و خروج مرزی و تردد ۱۴۸ هزار دستگاه کامیون خروجی، درآمدی بیش از ۴ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار برای منطقه به همراه داشته است.

جهانی میزان خسارت‌های وارده به شهرستان را بیش از ۱.۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵۲۵ واحد شهری و دو روستا دچار آسیب مستقیم شده‌اند و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به حوزه مدیریت شهری خسارت وارد شده است.

چالش زیرساختی و راه‌های حادثه‌خیز

وی حوزه راه و حمل‌ونقل را از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان دانست و با اشاره به آسفالت بودن تنها ۴۲ درصد راه‌های روستایی، بر ضرورت ارتقای محورهای سنندج-مریوان، مریوان-باشماق و مریوان-دیواندره تأکید کرد.

فرماندار مسیر ۱۷ کیلومتری مرز باشماق را از محورهای حادثه‌خیز کشور با ثبت سالانه ۱۴ فوتی عنوان کرد و خواستار چهاربانده شدن این مسیر شد.

نژادجهانی از تداوم فعالیت کارخانه آرد با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در دوره جنگ خبر داد و گفت: در این مدت ۱۵۰۰ تن برنج و ۱۳۰۰ تن روغن وارد شهرستان شده و هم‌اکنون ۳۴۱ تن برنج در شبکه توزیع موجود است.

وی با اشاره به بارش ۱۵۱۷ میلی‌متری در سال جاری، افزود: با وجود تأمین آب از سد گاران، برخی روستاها همچنان با تنش آبی مواجه هستند.

نیاز به حمایت در حوزه آموزش و پروژه‌های نیمه‌تمام

فرماندار مریوان با اشاره به استقرار بخشداری در کانکس و وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی شهری، خواستار حمایت دولت شد و پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب مریوان و طرح منطقه آزاد مشترک ایران و عراق را از جمله طرح‌های راهبردی نیازمند پیگیری ملی برشمرد.

در پایان این سفر، بازرس ویژه رئیس‌جمهور از گمرک باشماق، مسیر گردشگری دریاچه زریبار، بیمارستان فجر، انبار کالاهای اساسی و تصفیه‌خانه آب شرب مریوان بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت و چالش‌های موجود قرار گرفت.