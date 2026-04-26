محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر از فعالیت سامانه بارشی در استان در هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: از امروز یکشنبه تا اواخر هفته، بارش باران، گاهی رگبار و احتمال رعد و برق در بیشتر نقاط استان، به ویژه مناطق غربی پیشبینی میشود.
وی افزود: بارشها در بعد از ظهر امروز خفیف خواهد بود، اما روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید و بارشهای پراکنده را شاهد خواهیم بود و عمده بارشها در ساعات پایانی دوشنبه شب و در روز سهشنبه رخ خواهد داد و در بعد از ظهر چهارشنبه نیز افزایش ابر و رگبار موقت باران در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی باعث خنک شدن هوا در طول روز خواهد شد، گفت: دمای شبانه تا اواخر هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت.
باقریشکیب همچنین از ثبت بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتیگراد در فامنین و کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد در رزن در صبح امروز خبر داد و گفت: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۶ تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
