شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده زن درصورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان دارای ۶۰ روز سابقه کار و بیمهپردازی باشد، به شرط عدم اشتغال از مزایای غرامت دستمزد ایام بارداری بهرهمند میشود.
بیمهشدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد از این خدمت برخوردار نیستند.
طبق قانون، مدت استفاده از این مرخصی برای زنان بیمهشده شاغل مشمول، ۹ ماه است.
بیمهشدگان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» امکان ثبت درخواست و پیگیری پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری را دارند.
