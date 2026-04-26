شناسایی یک هزار و ۴۹۷ تخلف صنفی در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مهردادی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران از اجرای گسترده طرحهای نظارتی در بازار آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان با انجام ۹ هزار و ۳۷۳ مورد بازرسی از بازار، نانواییها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بهصورت مستمر رصد کردند. حاصل این نظارتها شناسایی و ثبت هزار و ۴۹۷ مورد تخلف صنفی بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در مقابله با قاچاق محصولات و نهادههای کشاورزی افزود: در جریان این بازرسیها ۲۵ فقره کالای قاچاق نیز کشف و ضبط شد که در همین راستا پروندههای مربوطه تشکیل شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان درباره روند رسیدگی به تخلفات گفت: از مجموع پروندههای تشکیلشده، هزار و ۴۶۱ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و ۷۰ پرونده دیگر نیز پس از تکمیل مستندات به این مرجع ارجاع خواهد شد. به گفته وی، تاکنون برای هزار و ۲۶۵ پرونده حکم صادر شده و ۱۹۶ پرونده همچنان در مرحله انتظار صدور رأی قرار دارد.
مهردادی با تأکید بر تداوم و تشدید بازرسیها در سطح استان تصریح کرد: نظارت هدفمند بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بهویژه در مراکز عمده عرضه، با هدف کنترل قیمتها، پیشگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد ثبات در بازار با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین به عملکرد نظارتی از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳ هزار و ۵۴۳ مورد بازرسی انجام شده که به شناسایی ۳۵۵ تخلف صنفی و کشف ۸ فقره کالای قاچاق به ارزش یکهزار و ۴۱۲ میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۴۰ هزار و ۳۹۲ ریال انجامیده است. برای این موارد پرونده تشکیل و تاکنون برای ۲۱۹ پرونده حکم تعزیراتی صادر شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و قضات تعزیرات حکومتی و تلاش بازرسان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم صورت گیرد.
