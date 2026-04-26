داداشی:ناپایداری جوی در خراسان شمالی تا پایان هفته ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز آسمان نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، در برخی نقاط به‌ویژه مناطق مرکزی و شرقی استان، بارش‌های پراکنده گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات نیز احتمال شکل‌گیری مه رقیق وجود دارد.

وی افزود: برای روز آینده (دوشنبه)، جو استان همچنان نسبتاً ناپایدار خواهد بود و وزش باد پدیده غالب است. در این روز نیز احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، عمدتاً در مناطق مرتفع، دور از انتظار نیست.

داداشی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا بعدازظهر چهارشنبه، بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای و پراکنده و بیشتر در نیمه غربی استان پیش‌بینی می‌شود. با این حال، از اوایل شب چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه، با تقویت سامانه ناپایدار، بارش باران در اکثر نقاط استان به‌ویژه نیمه غربی شدت خواهد گرفت و در برخی مناطق نیز رگبار، رعدوبرق و احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی در دمای هوای استان طی این مدت پیش‌بینی نمی‌شود.