پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و در بعدازظهر برروی مناطق دریایی و سواحل و جزایر با تشدید سرعت بادهای غربی و گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه در محدوده تنگه هرمز مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و تا حد امکان از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب شود.

حمزه نژاد افزود: از روز دوشنبه علاوه بر تداوم این ناپایداری دریایی در پاره‌ای نقاط دور از ساحل نیز بخصوص مناطق غربی و مرکزی استان، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا احتمال دارد.

وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت، دمای استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس در نوسان است.