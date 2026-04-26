۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

باران تا چهارشنبه مهمان خوزستان؛ تگرگ و تندباد در راه است

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه سبب رگبار، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و ریزش تگرگ در برخی مناطق خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری، احتمال نفوذ گردوخاک همرفتی به مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد.

وی بیان کرد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی روز چهارشنبه بارش‌هایی به صورت رگبار پراکنده در ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست. تا روز سه شنبه روند تغییرات دما افزایشی خواهد بود.

سبزه‌زاری ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۳۴.۷ و دزپارت (دهدز) با ۱۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۸ و کمینه ۱۹.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

