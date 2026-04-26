هشدار شدیدالحن حزب الله به دو زبان عربی و عبری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی لبنان با انتشار ویدئویی به شهرک نشینان در شمال فلسطین اشغالی هشدار داد.

حزب‌الله لبنان در پیامی ویدئویی به دو زبان عربی و عبری خطاب به صهیونیستها تاکید کرد که تلاش‌های تل‌آویو برای ایجاد یک منطقه حائل و کمربند امنیتی بر ویرانه‌های روستاهای مرزی در جنوب لبنان را ناکام خواهد گذاشت.

این پیام ویدئویی شامل صحنه‌هایی از شلیک رگباری موشک و اصابت آنها در داخل شهرک‌های اسرائیلی است.

حزب الله در این ویدئو اعلام کرد: وقتی ما تصمیمی بگیریم، هیچ کمربند امنیتی با هر عمقی، مانع اجرای آن نخواهد شد. این جملات اشاره‌ای روشن به زرادخانه حزب الله شامل راکت‌اندازها، پهپادها و موشک‌های هدایت ‌شونده است.

در ادامه این پیام خطاب به صهیونیستها، بخشی از سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله بازنشر شده است که تاکید می‌کند، شهرک‌های اسرائیلی در شمال فلسطین امن نخواهند بود، حتی اگر اسرائیلی‌ها به هر نقطه‌ای از لبنان وارد شوند.

در پایان، حزب‌الله در هشداری مستقیم به شهرک‌نشینان افزود: هیچ‌کس شما را فریب ندهد، به‌ویژه دولت‌تان.

این پیام هم‌زمان با ادامه هدف قرار دادن مواضع، تجمعات و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در داخل روستاهای مرزی لبنان توسط نیروهای حزب‌الله منتشر شده است.