به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، طبق دستور نتانیاهو ، مراسم موسوم به «بزرگداشت یک خاخام صهیونیست»، امسال به صورت نمادین و محدود برگزار خواهد شد.

طبق این دستورالعمل، این تصمیم در بحبوحه ارزیابی‌های امنیتی مبنی بر خطر بالای مرتبط با وضعیت امنیتی متشنج در جبهه شمالی با حزب‌الله گرفته شده است.

این تصمیم ناشی از نگرانی‌هایی در مورد تلفات قابل توجه در صورت مجاز بودن تجمعات بزرگ، با توجه به شکنندگی آتش‌بس با لبنان، نزدیکی محل بزرگداشت به مرز و ادامه شلیک‌های متناوب موشک به منطقه است.

برخی منابع همچنین از دشواری تخلیه گسترده و سریع شرکت‌کنندگان در صورت هرگونه گلوله‌باران حزب‌الله خبر دادند. این امر مقامات صهیونیست را بر آن داشت تا برای به حداقل رساندن خطرات، تصمیم به برگزاری محدود و نمادین این مراسم بگیرند.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم اسرائیل همچنین پس از ارزیابی امنیتی وضعیت میدانی پس از تشدید حملات موشکی و پهپادی از جنوب لبنان به شمال اراضی اشغالی، محدودیت‌های جدیدی را برای تجمعات در چندین مکان تصویب کرده است.

بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تعداد تجمعات در مناطق خط مقدم و مکان‌های مجاور، محدود شده است.