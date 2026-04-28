به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوراکتیو، او در حاشیه انجمن «دلفی اکونومیک» گفت: در یونان باستان همه افراد می توانستند با نام خودشان آزادانه عقایدشان را بیان کنند. آنها دستشان را بلند می کردند تا دیدگاهشان را به اشتراک بگذارند. این امر باید در شکل دهی دموکراسی دیجیتال جدید الهام بخش ما باشد.

ایده مذکور مدت هاست که در یونان مطرح و اکنون در بالاترین سطوح دولت یعنی دفتر کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر این کشور ارائه شده است. یونان در سال ۲۰۲۷ میلادی انتخابات ملی زودهنگام برگزار می کند و کمپین های مربوط به آن به طور غیررسمی آغاز شده اند.

دولت مدعی است بحث های سیاسی ملی در شبکه های اجتماعی به آزارهای هماهنگ، اخبار جعلی، تهدید و گسترش نفرت پراکنی توسط کاربران ناشناس منجر می شود. نیروهای مجری قانون در چند مورد به طور ناموفق سعی کردند کاربران خاطی را شناسایی کنند.

علاوه بر آن هرچند در جامعه امروز کمتر رایج است اما موارد بیشماری از حساب های ناشناسی که پیام های چهره سیاسی خاصی را منشتر می کردند، وجود داشته است.

پاپاسترگیو معتقد است مردم آزاد هستند تا با یک عقیده موافق یا مخالف باشند، به شرط آنکه بدانند چه کسی آن را بیان می کند. او در ادامه افزود: مشکل اصلی ورای ناشناس ماندن، سمیت است. هرکسی به خصوص در شبکه های اجتماعی می تواند بدون مواجهه با عواقب فردی را تخریب یا ترور شخصیتی کند. ما باید راهی بیابیم تا پلتفرم ها ملزم به احراز هویت حساب های کاربری شوند. روش های فنی زیادی برای دستیابی به این امر وجوددارد.

«پاولوس ماریناکیس» معاون نخست وزیر یونان شفاف سازی کرد که هدف چنین طرحی از بین بردن نام های مستعار نیست بلکه تضمین آن است که هر پروفایل به یک شخص واقعی تعلق دارد. البته وی امتداد چنین اقدامی را به فضای گسترده تر اینترنت از جمله مقالات امضا شده آنلاین، رد نکرد.