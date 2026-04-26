۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی در شرایط فعلی کشور

ایلام - نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی در شرایط فعلی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان و بانوان فعال جامعه کار و تلاش که به مناسبت هفته کار و کارگر در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با تبریک این هفته به کارگران، کارفرمایان و فعالان حوزه تولید، اظهار کرد: جامعه کارگری کشور همواره در خط مقدم تولید قرار داشته و پایداری اقتصاد ملی تا حد زیادی مرهون تلاش‌های بی‌وقفه این قشر پرتلاش است.

وی با اشاره به مطالبات اصلی کارگران افزود: آنچه امروز کارگران بیش از هر چیز انتظار دارند، برقراری عدالت و شنیده شدن صدای مطالبات و مشکلاتشان است. توجه به این دو مطالبه می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی و امید در میان جامعه کارگری داشته باشد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی چالش‌های موجود در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، موضوع تعدیل و اخراج برخی کارگران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و لازم است برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، تصمیمات جدی و فوری در سطح ملی اتخاذ شود.

چراغی تأکید کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی و حمایت از نیروی کار، ضروری است در ساختار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تدابیری اتخاذ شود که امنیت شغلی کارگران تقویت و از کاهش فرصت‌های شغلی جلوگیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و محدودیت‌های خارجی، جامعه کارگری همواره در کنار تولیدکنندگان ایستاده و نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه غرب کشور داشته باشد و تحقق این مهم نیازمند توجه و حمایت جدی دولت است.

