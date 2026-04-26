لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی در شرایط فعلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره امتنان از نخبگان و بانوان فعال جامعه کار و تلاش که به مناسبت هفته کار و کارگر در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، با تبریک این هفته به کارگران، کارفرمایان و فعالان حوزه تولید، اظهار کرد: جامعه کارگری کشور همواره در خط مقدم تولید قرار داشته و پایداری اقتصاد ملی تا حد زیادی مرهون تلاش‌های بی‌وقفه این قشر پرتلاش است.

وی با اشاره به مطالبات اصلی کارگران افزود: آنچه امروز کارگران بیش از هر چیز انتظار دارند، برقراری عدالت و شنیده شدن صدای مطالبات و مشکلاتشان است. توجه به این دو مطالبه می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی و امید در میان جامعه کارگری داشته باشد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی چالش‌های موجود در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، موضوع تعدیل و اخراج برخی کارگران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و لازم است برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، تصمیمات جدی و فوری در سطح ملی اتخاذ شود.

چراغی تأکید کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی و حمایت از نیروی کار، ضروری است در ساختار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تدابیری اتخاذ شود که امنیت شغلی کارگران تقویت و از کاهش فرصت‌های شغلی جلوگیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و محدودیت‌های خارجی، جامعه کارگری همواره در کنار تولیدکنندگان ایستاده و نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه غرب کشور داشته باشد و تحقق این مهم نیازمند توجه و حمایت جدی دولت است.