حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، در سایه تداوم نقض آتش بس از سوی اشغالگران صهیونیست، این رژیم امروز یکشنبه به شهر دیر انطار در جنوب لبنان حمله پهپادی انجام داد.

از سوی دیگر، حزب الله در شهرک البیاضه با موشک، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.

حزب‌الله در بیانیه ای اعلام کرد: با گروهی از پهپادها، محل استقرار توپخانه تازه‌تأسیس ارتش دشمن اسرائیلی در منطقه «البیاضه» در جنوب لبنان را هدف قرار دادیم.

این در حالیست که پیشتر نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه ای را به جنوب لبنان انجام دادند. پس از هشدار تخلیه ارتش اشغالگر به ساکنان ۷ شهرک در جنوب لبنان، حملات رژیم صهیونیستی شروع شده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از بمباران مناطق گسترده لبنان از سوی جنگنده های این رژیم خبر داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک کفرتبنیت را بمباران کردند که بر اثر آن شماری از مردم بیگناه زخمی شدند.