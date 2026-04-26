آغاز پرداخت حقوق کادر درمان پس از ۶ روز تأخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: پرداخت حقوق فروردینماه نیروهای وزارت بهداشت، بهویژه پرستاران، با وقفه مواجه شده بود که این مشکل ناشی از اشکال در سازمان برنامه و بودجه بود. خوشبختانه این اشکال برطرف شده و از شب گذشته، فرآیند پرداخت حقوق با تأخیر ۵ تا ۶ روزه برای کارکنان وزارت بهداشت و وزارت علوم آغاز شده است.
وی در خصوص نابرابری حقوق بین نیروهای رسمی وزارت بهداشت با نیروهای شرکتی و قراردادی توضیح داد: نیروهای شرکتی از مصوبات شورای عالی کار تبعیت میکنند، در حالی که نیروهای رسمی مشمول قوانین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی هستند. به همین دلیل گاهی دیده میشود که برخی نیروهای شرکتی حقوق بیشتری نسبت به نیروهای رسمی دریافت میکنند.
