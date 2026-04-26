کشف ۱۴ ماینر غیر مجاز در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های تخصصی، مأموران پلیس اطلاعات شهرستان کهگیلویه موفق شدند ۱۴ دستگاه ماینر به همراه ۱۲ فن خنک کننده را که بدون مجوز قانونی در یک منزل مسکونی فعالیت می کردند کشف کنند.

وی افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان به طور تقریبی ارزش ریالی این محموله کشف شده حدود 20 میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تصریح کرد: پلیس با افراد و باندهایی که در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی فعالیت می کنند با قدرت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.