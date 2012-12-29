سارق درب و پل های فلزی در شهرستان دنا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان ارسلان پور افزود: در پی چند فقره سرقت در سطح شهر پاتاوه از توابع این شهرستان، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: با انجام تحقیقات گسترده و بررسی شگرد سرقت، ماموران محل اختفای این فرد را شناسایی و در یک اقدام ضربتی با هماهنگی مقامات قضائی این فرد را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

ارسلان پور افزود: در بازجوئی های به عمل آمده متهم به سرقت های انجام شده اعتراف و در بازرسی از محل اختفای این فرد تعدادی از اموال مسروقه شامل پل و درب های فلزی کشف شد.

دستگیری دو سارق لوازم داخل خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از شناسایی و دستگیری دو سارق درون خودرو و کشف بیش از 10 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

قدرت الله بیعت اصل گفت: ماموران کلانتری 11 گچساران، دو سارق را در حین سرقت از خودرویی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده از متهمان بیش از ده فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان گچساران کشف شد.

بیعت اصل تصریح کرد: با تلاش ماموران همدست سارق و یک نفر مالخر نیز دستگیر و مقداری اموال مسروقه از آنان کشف شد.

دزدی تلفنی از شهروندان

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شیوه های جدید کلاهبرداری اینترنتی گفت: شهروندان باید در خصوص تماس های تلفنی مشکوک با عنوان برنده شدن در یک بانک یا مسابقه، هوشیار باشند.

عبدالمطلب مرتضویان افزود: در ماههای اخیر افرادی سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری، مبنی بر برنده شدن مبلغ ده میلیون ریال در قرعه کشی از طریق پیامک، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده اند.

وی بیان داشت: این افراد با دادن شماره تلفن ثابت و برقرای تماس از کارت بانکی فرد سرقت می کنند.

مرتضویان تصریح کرد: کلاهبرداران از فرد مورد نظر می خواهند که از تلفن منزل با شماره مورد نظر تماس و از طریق تلفن همراه #724* را وارد کنند.

وی افزود:‌ سارقان با وارد کردن شماره کارت، وارد کردن رمز اول و دوم و نمایش موجودی از قربانیان خود می خواهند اقدامات وعملیات را از طریق تلفن ثابت قرائت کنند.

رئیس پلیس فتای استان اظهار داشت: سارقان با یادداشت اطلاعات بانکی فرد بلافاصله اقدام به خالی کردن حساب قربانیان می کنند.

مرتضویان تاکید کرد: شهروندان همواره هشدار ها و تذکرات امنیتی پلیس فتا را در خصوص محافظت از اطلاعات و داده های خود و نحوه ورود به عرصه خرید و فروش در فضای مجازی و وبگردی های سایبری مورد توجه قرار دهند.

هفت واحد اغذیه فروشی متخلف در یاسوج پلمپ شدند

رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کهگیلویه و بویراحمد از پلمپ فت واحد صنفی اغذیه فروشی در شهر یاسوج خبر داد.

عبدالعلی عبدی پور افزود: این واحدها در دو روز گذشته و طی بازرسی های انجام شده، به علت تخطی از قوانین انتظامی و صنفی پلمپ شدند.

وی بیان داشت: بررسی و نظارت بر بازار و واحدهای صنفی در راستای آرامش و امنیت و اجرای قوانین در جامعه انجام می شود.

عبدی پور تاکید کرد: هر گونه تخطی از قوانین پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

دستگیری سارق حساب بانکی

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرد جوانی که از دوست خانوادگی خود سرقت اینترنتی کرده بود، توسط پلیس فتای استان دستگیر شد.

عبدالمطلب مرتضویان افزود: پیرو شکایت جوان 26 ساله ای مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند.

وی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد که همه برداشتها به صورت اینترنتی انجام شده وپس از تحقیقات صورت گرفته متهم شناسایی و دستگیر شد.

مرتضویان اظهار داشت: زمانیکه دوست متهم کارت و رمز بانکی دوستش را به دست آورده ، رمز اینترنتی آنرا فعال و در زمان مناسب از طریق خرید اینترنتی، مقادیری پول برداشت کرده است.