اسماعیلی: پاسخ ما به هر اقدامی علیه ملت ایران قاطع خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت‌الاسلام محسن اسماعیلی، یکشنبه شب در اجتماع اهالی شهرستان بهاباد با بیان اینکه رهبر شهید ما نیز به شدت به مقام فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ارادت داشت و می‌فرمود که رزق کشور را از مادرمان زهرا می‌گیرد، اظهار داشت: خداوند به پاس حرمت مادر سادات، ما را مشمول پیروزی و موفقیت قرار دهد. ما فرزندان محله امام رضا (ع) هستیم و ان‌شاءالله امام رضا (ع) از ما راضی باشد.

وی ادامه داد: امروز که به قدرت‌های جهانی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که انقلاب اسلامی ما چگونه با تکیه بر ایمان و اراده ملت، در برابر تمام دسیسه‌ها و تهدیدات ایستاده است. به لطف الهی، ما در این نبرد عظیم ثابت‌قدم مانده‌ایم و پیروزی‌های بزرگ را رقم زده‌ایم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اسرائیلی‌ها با ساخت سامانه‌ای به نام «گنبد آهنین» تبلیغ کردند که حتی مگس‌ها نیز نمی‌توانند بدون اجازه آن‌ها وارد حریم هوایی اسرائیل شوند، افزود: این در حالی است که طبق آمار، بودجه نظامی آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به حدود نهصد میلیارد دلار رسیده است. امیر موسوی در یک جلسه اعلام کرد که در جنگ دوازده‌روزه، بیش از پنجاه کشور به کمک دشمن آمدند و این دو کشور تنها نزدیک به یک تریلیون دلار هزینه نظامی کردند، در حالی که بودجه ما به سختی به ده میلیارد دلار می‌رسید.

وی گفت: با این حال، ما با همین بودجه محدود در برابر دشمنی با این حجم از تسلیحات ایستادگی کردیم و در دوازده روز جنگ، دشمن درخواست آتش‌بس داد. امیر موسوی اشاره کرد که اگر در روزهای پایانی جنگ نبودیم، آتش‌بس را نمی‌پذیرفتیم. برخی شخصیت‌ها نظیر کارتر و دیوید کامرون به وضوح اعتراف کردند که خدا با ایرانی‌ها بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجای استان یزد خاطرنشان کرد: به مدد الهی، امید ما به پیروزی نزدیک است و این واقعیت که دشمنان نتوانسته‌اند نظام ایران را سرنگون کنند، نشان از قوت ایمان و اراده ما دارد. حضور شما در خیابان‌ها در واقع مانع از بروز جنگ داخلی در کشور شد و این پیروزی به برکت شماست.

وی افزود: پیروزی ما نزدیک است و از مردم خواسته شده که در دعای ناد علی صغیر شرکت کنند. از شما خواستم که در این راستا دعا کنید، چراکه در زمان‌های سخت، پیامبر (ص) نیز با وضو گرفتن و نماز خواندن به درگاه الهی پناه می‌برد. خداوند به همه ما توفیق دهد که در مسیر حق ثابت‌قدم باشیم و دعاهای ما مورد استجابت قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری تجربیات گذشته گفت: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر دشمنان ایستادگی کرده و آنان را ناکام گذاشته است و این مسیر همچنان ادامه دارد. مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر با انسجام و همدلی ایستاده‌اند و این اتحاد، پیروزی را به‌دنبال خواهد داشت.

این مقام انتظامی با هشدار به دشمنان خاطرنشان کرد: در صورت تکرار هرگونه اقدام علیه ملت ایران، پاسخ قاطع داده خواهد شد و کوچک‌ترین خطای محاسباتی، واکنش محکم و مقتدرانه نیروهای مسلح را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با اقتدار در صحنه حضور دارند و از کشور دفاع می‌کنند.

اسماعیلی با اشاره به تداوم حضور مردمی افزود: پنجاه و پنج روز این ملت در صحنه ایستاده است تا به دشمنان اعلام کند ملتی که بدون چشمداشت و بدون هیچ انتظاری از مسئولین، خودجوش وارد میدان شده، قطعاً شکست ندارد.

وی با تأکید بر اینکه قدرت ولایت فقیه در برابر دید مردم دنیا قرار گرفت و در جهان به عنوان یک نماد مدیریت و فرماندهی دقیق و صحیح معرفی شد، افزود: عشق مردم ایران و جبهه مقاومت به ولایت فقیه، ملموس‌تر از همیشه برای ملت‌ها تبیین شد.

این مقام انتظامی افزود: دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم برای ملت عزیز و بصیر ایران اسلامی، عینی و ملموس‌تر شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد، در ادامه، ضمن گرامی‌داشت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس و شهادت اولین فرمانده سپاه استان یزد، با اشاره به اینکه این روزها سالگرد واقعه طبس است؛ روزی که هیمنه پوشالی استکبار فرو ریخت و همین امر آغاز اضمحلال امپراتوری آمریکا را رقم زد، عنوان کرد: شکست مفتضحانه امروز آمریکا در اصفهان، یادآور عملیات پنجه عقاب در طبس است. از آن روز تا امروز، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ طرح تجاوزکارانه‌ای نمی‌تواند اراده و آمادگی ملت ایران را شکست دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد در جمع مردم بهاباد در پایان به حضور حماسی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در قرارهای شبانه و در کف خیابان‌ها و میادین اشاره کرد و گفت: حضور شما در کف خیابان‌ها یک جنگ داخلی را از ایران عزیز ما دور کرد.

ایشان با قدردانی از حضور مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی در دفاع از اسلام و میهن اسلامی، اظهار داشت: ملتی که پنجاه و پنج روز در میدان با تمام وجود در مقابل دشمنان ایران، دشمنان اسلام و دشمنان قرآن ایستاده‌اند، شایسته این هستند که ما ادعا کنیم نوکر این مردمیم. افزود: امشب آمده‌ایم بگوییم دشمنان ملت ایران بدانند این ملت روحیه شما را شکست، اما در میدان ایستاده است تا کمر شما را هم بشکند.