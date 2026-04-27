ضرورت حضور فعال مبلغان در «کارزار تمدنی» جهان معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیلزاده شامگاه یکشنبه در نشست تبیینی مبلغان منتخب شرق استان مازندران، با اشاره به تحولات فکری و فرهنگی جهان معاصر، اظهار کرد: در شرایط کنونی، مهمترین وظیفه نخبگان دینی، درک صحیح از تقابل بنیادین میان تمدن اسلامی و تمدن غربی است و نباید افکار عمومی درگیر مسائل سطحی و حاشیهای شود.
وی با بیان اینکه عرصه فرهنگ و تبلیغ نیازمند کنشگری فعال است، افزود: هر فرد به اندازه توان و ظرفیت خود مسئولیت دارد در میدان تبلیغ و تمدنسازی ایفای نقش کند و نباید این وظیفه به دیگران واگذار شود.
مدیر حوزه علمیه مازندران با تأکید بر اهمیت شناخت نسل جدید، تصریح کرد: مخاطبان امروز با حجم گستردهای از پیامها و تبلیغات مواجه هستند و پذیرش آنان نسبت به گذشته دشوارتر شده است؛ از این رو، مبلغ موفق کسی است که شناخت دقیقی از نیازها و ویژگیهای مخاطب داشته باشد و متناسب با آن محتوا ارائه دهد.
وی همچنین شناخت تاریخ معاصر را از الزامات مهم در عرصه تبلیغ دانست و گفت: بدون آگاهی از تحولات دو قرن اخیر و شناخت جریانهای فکری و سیاسی، امکان تبیین صحیح مسائل برای نسل جوان وجود ندارد.
حجتالاسلام اسماعیلزاده در ادامه با اشاره به برخی شبهات مطرح در فضای رسانهای و دانشگاهی، خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته تلاشهایی برای القای ناتوانی دین و نظام اسلامی در اداره جامعه صورت گرفته، اما حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، این ادعاها را بیاساس نشان داده است.
وی در پایان بر ضرورت تقویت بنیه علمی و مهارتی مبلغان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف تمدنی در گرو تبیین عالمانه، شناخت دقیق شرایط زمانه و حضور مؤثر در میدان عمل است.
