۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۱

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران با ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای طرح نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت با به‌کارگیری حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید در ۱۲ خط منتخب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای طرح نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت با به‌کارگیری حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید در ۱۲ خط منتخب خبر داد.

مهدی علیزاده با اعلام این خبر افزود: این طرح پس از انجام بررسی‌های عملکردی در خطوطی که به دلیل فرسودگی ناوگان، کاهش کیفیت خدمات و بروز مشکلات در حوزه نظارت بر عملکرد با چالش‌هایی مواجه بودند، در دوران جنگ برنامه‌ریزی و عملیاتی شد. در این راستا، جلسات کارشناسی متعددی در سطح ستاد و مناطق ناظر برگزار و نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه حمل‌ونقل عمومی برای انتخاب خطوط هدف و نحوه استقرار ناوگان جدید مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت واحد با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، نوسازی ناوگان خطوط منتخب و جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده با ناوگان جدید و استاندارد است، تصریح کرد: این اقدام توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش میزان آلایندگی، بهبود زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها و افزایش نظم در ارائه خدمات را در پی دارد.

وی ادامه داد: همچنین افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران در خطوط پرتردد، کاهش ازدحام، ارتقای سطح رفاه و رضایت شهروندان، بهبود کیفیت سفرهای شهری و افزایش جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی از دیگر اهداف اجرای این برنامه به شمار می‌رود.

علیزاده اضافه کرد: این طرح در ۱۲ خط اتوبوسرانی واقع در مناطق ۱، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران اجرا شده و انتظار می‌رود با استقرار ناوگان جدید، گام مؤثری در بهبود خدمات‌رسانی و توسعه پایدار حمل‌ونقل عمومی در پایتخت برداشته شود.

