به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر چهارشنبه در جلسه نهضت مدرسهسازی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت گروههای مردمی و خیرین مدرسهساز و همچنین تسهیل مشارکت آنان در این امر مهم، از رویکردهای اصلی شهرستان در پیشبرد اهداف نهضت مدرسهسازی است.
وی با بیان ضرورت راهاندازی مدارس در شهرکهای جدید اردبیل افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه در شهرکهای جدیدالتأسیس اردبیل آغاز شده و تکمیل این پروژهها در موعد مقرر، اولویت اساسی مدیریت شهرستان است.
فرماندار اردبیل همچنین از راهاندازی یک مدرسه ابتدایی ۱۵ کلاسه در شهرک شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این پروژه نیز در راستای تأمین نیازهای آموزشی مناطق در حال توسعه اجرایی خواهد شد.
قلندری ایجاد دو هنرستان جدید در اردبیل را از دیگر برنامههای مهم آموزشی شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز مناطق روستایی، احداث مدارس جدید و مقاومسازی مدارس فرسوده روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به سهم شهرستان اردبیل در نهضت مدرسهسازی تصریح کرد: سهم شهرستان اردبیل یکهزار و ۴۸۵ کلاس درس است که زمین مورد نیاز آنها تأمین شده و بخشی از پروژهها آغاز و در حال تکمیل است و تعدادی دیگر نیز بهزودی وارد فاز اجرایی میشوند.
فرماندار اردبیل تأکید کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، روند توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
