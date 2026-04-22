رضاقلی: افزایش تاب آوری اجتماعی در زمان جنگ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلی زاده در بازدید از مرکز مشاوره آرامش نیروی انتظامی اظهار کرد: ارتقا بهداشت روانی جامعه و کاهش اضطراب و نگرانی از جمله اقدامات لازم در راستای افزایش تاب آوری است.

وی ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات نیروی انتطامی افزود: این نهاد در کنار تامین امنیت حفظ وجان مردم جامعه، در تامین سلامت و بهداشت روانی جامعه نیز نقش مهمی دارد.

رضاقلی زاده استفاده از مشاوران و روانشناسان در نیروی انتظامی را یادآور شد و فعالیت های این مرکز در کاهش پرونده های اختلافات خانوادگی و نزاع وخشونت در جامعه را قابل توجه دانست.