  1. استانها
  2. اردبیل
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

رضاقلی: افزایش تاب آوری اجتماعی در زمان جنگ ضروری است

اردبیل- مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه، افزایش تاب آوری اجتماعی یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلی زاده در بازدید از مرکز مشاوره آرامش نیروی انتظامی اظهار کرد: ارتقا بهداشت روانی جامعه و کاهش اضطراب و نگرانی از جمله اقدامات لازم در راستای افزایش تاب آوری است.

وی ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات نیروی انتطامی افزود: این نهاد در کنار تامین امنیت حفظ وجان مردم جامعه، در تامین سلامت و بهداشت روانی جامعه نیز نقش مهمی دارد.

رضاقلی زاده استفاده از مشاوران و روانشناسان در نیروی انتظامی را یادآور شد و فعالیت های این مرکز در کاهش پرونده های اختلافات خانوادگی و نزاع وخشونت در جامعه را قابل توجه دانست.

کد مطلب 6808553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها