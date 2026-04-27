به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی نوشت: ایران همچنان تنگه هرمز را بهعنوان مهمترین اهرم راهبردی خود در برابر آمریکا و اسرائیل حفظ کرده و واشنگتن نتوانسته این اهرم را از بین ببرد.
این رسانه عربی به نقل از تحلیلگران افزود: سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، نهتنها تهران را وادار به عقبنشینی نکرده، بلکه در برخی موارد به نفع ایران تمام شده است.
براساس این گزارش، کارشناسان معتقدند اگر ایران عبور نفت دیگر کشورها از تنگه هرمز را محدود کند و آمریکا نیز صادرات نفت ایران را متوقف سازد، عملاً تنگه هرمز بسته میشود؛ اتفاقی که باعث افزایش قیمت نفت، فشار بر اقتصاد جهانی و بالا رفتن هزینههای جنگ برای آمریکا خواهد شد.
الجزیره نوشت: صادرات نفت ایران بهویژه به چین بهطور کامل متوقف نشده و این موضوع اجرای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ایران، سواحل طولانی، توان پهپادی و موشکی و همچنین احتمال استفاده از مینهای دریایی، کنترل کامل این آبراه را برای آمریکا بسیار سخت کرده است. ایران میتواند با مدیریت عبور کشتیها و نزدیکی بیشتر به شرکایی مانند چین، شکاف میان آمریکا و متحدانش را افزایش دهد. در نهایت، کارشناسان تأکید دارند راهحل پایدار این بحران نه تشدید نظامی، بلکه مذاکره است.
