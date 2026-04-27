به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، گروهی از شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت از دولت ترامپ درخواست دارند کمک های دولتی به ارزش ۲ و نیم میلیارد دلار دریافت کنند چرا که معتقدند قیمت سوخت در آینده نزدیک کاهش پیدا نخواهد کرد.

در این گزارش آمده است، درخواست مذکور به دلیل افزایش هزینه های مربوط به سوخت هواپیماها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ارائه می شود. پیش بینی شده که سوخت هواپیماها بالاتر از چهار دلار در هر گالن تا پایان سال ۲۰۲۶ باقی بماند.

این در حالی است که پیشتر ترامپ تلاش کرده بود با مطرح کردن آمارهای غیر واقعی نشان دهد جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز تأثیر چندانی بر قیمت ها در آمریکا نداشته است.