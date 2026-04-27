۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۳

افزایش نزدیک به ۲ درصدی قیمت نفت با تشدید تنش‌ها در خلیج فارس

کاهش خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه اختلال در تنگه هرمز باعث شد قیمت نفت در معاملات امروز حدود ۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز قیمت نفت خام در معاملات امروز بازار جهانی تحت تأثیر کاهش خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات میان آمریکا و ایران افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معاملات روز دوشنبه با رشد ۱.۸۸ درصدی به ۱۰۷ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.

همچنین قیمت هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمیدیت آمریکا با افزایش ۱.۶۳ درصدی به ۹۵ دلار و ۹۴ سنت رسیده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلالات مداوم در تنگه هرمز عرضه جهانی نفت را تحت فشار قرار داده است.

همزمان با ادامه بحران و مصرف ذخایر استراتژیک کشورها فشار عرضه در بازار جهانی نفت روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

در همین حال اظهارات تند رئیس‌جمهور آمریکا و برخی مقامات این کشور علیه ایران و تأکید بر ادامه محاصره دریایی فضای مذاکرات احتمالی میان دو کشور را محدود کرده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

