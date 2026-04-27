  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «ایران امام رضا (ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «ایران امام رضا (ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تهران از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد. ستاد اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با اعلام این خبر افزود: این مراسم از ساعت ۱۶ با برپایی موکب‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۱ و با برپایی اجتماعات شبانه مردم انقلابی تهران ادامه خواهد یافت.

همچنین اعلام شده است که پنجمین اجتماع سالیانه امام رضایی‌ها با مشارکت گسترده فعالان و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی و مواکب مردمی برگزار خواهد شد.

شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه محمد رسول الله (ص)، قرارگاه فرهنگی بقیه‌الله الاعظم (عج)، کانون‌های خدمت رضوی تهران و سایر نهادها نیز پشتیبان خواهند بود.

ستاد برگزاری اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها عنوان کرد که در مسیر اجتماع ۶ جایگاه برپا شده که هرکدام به اجرای برنامه‌های ویژه خواهند پرداخت؛ این جایگاه‌ها در میدان‌های امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و چهارراه‌های ولیعصر (عج) و نواب صفوی خواهد بود.

این ستاد با دعوت از مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد که با حضور در این اجتماع بزرگ، بار دیگر اتحاد، انسجام و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6812463
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها