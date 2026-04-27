به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «ایران امام رضا (ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تهران از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد. ستاد اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با اعلام این خبر افزود: این مراسم از ساعت ۱۶ با برپایی موکب‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۱ و با برپایی اجتماعات شبانه مردم انقلابی تهران ادامه خواهد یافت.

همچنین اعلام شده است که پنجمین اجتماع سالیانه امام رضایی‌ها با مشارکت گسترده فعالان و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی و مواکب مردمی برگزار خواهد شد.

شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه محمد رسول الله (ص)، قرارگاه فرهنگی بقیه‌الله الاعظم (عج)، کانون‌های خدمت رضوی تهران و سایر نهادها نیز پشتیبان خواهند بود.

ستاد برگزاری اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها عنوان کرد که در مسیر اجتماع ۶ جایگاه برپا شده که هرکدام به اجرای برنامه‌های ویژه خواهند پرداخت؛ این جایگاه‌ها در میدان‌های امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب اسلامی و آزادی و چهارراه‌های ولیعصر (عج) و نواب صفوی خواهد بود.

این ستاد با دعوت از مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد که با حضور در این اجتماع بزرگ، بار دیگر اتحاد، انسجام و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.