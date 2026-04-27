به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این دوره‌ها که با استقبال گسترده دانشجویان و زبان‌آموزان همراه بود، در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه گذشته برگزار شد.

هدف ازبرگزاری این دوره‌ها، تقویت آموزش زبان فارسی در میان علاقه‌مندان منطقه، ارتقای کیفیت آموزش این زبان و نیز تقویت و توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دانشگاه تهران و نهادهای آموزشی در بغداد است.

این اقدام دانشگاه درراستای حمایت از جوانان عراقی متقاضی تحصیل در ایران انجام شده است تا بتوانند بدون نیاز به صرف هزینه‌های سفر و اقامت، از طریق شرکت در دوره‌های آموزش زبان فارسی، آمادگی اولیه لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور را کسب کنند.

اطلاعات تکمیلی درباره زمان آغاز دوره‌های آموزشی، متعاقباً از سوی شعبه بین‌المللی دانشگاه تهران در بغداد اعلام خواهد شد.