آتش بس در لبنان با اصرار ایران حاصل شد؛ مذاکرات مستقیم مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در اظهاراتی تلویزیونی اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به بن بست رسیده و مقاومت همچنان ادامه دارد و نمی توان آن را شکست داد.

وی مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیست را به کلی رد کرده و گفت که حاکمیت لبنان بدانند که عملکرد آنها به نفع لبنان نیست و در راستای منافع خود آنها هم نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت لبنان نمی‌تواند به رفتار خود ادامه دهد، تاکید کرد که آنها حق لبنانی‌ها را نادیده می‌گیرند و از اراضی آن چشم پوشی می‌کنند. آنها باید به آغوش ملت برگردند و حاکمیت باید برای مردم باشد.

وی توقف مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی و بازگشت به مذاکرات غیرمستقیم را وظیفه حاکمیت دانست و تصریح کرد که سلاح مقاومت برای مقابله با تجاوزگری ها و دفاع از موجودیت لبنان ایجاد شده و ما از این سلاح و دفاع از لبنان دست برنمی‌داریم.

دبیرکل حزب الله لبنان ابراز داشت که هیچ کس جز لبنانی‌ها نمی‌تواند در خصوص شرایط لبنان مطلبی بگوید.

قاسم با طرح این سوال که آیا حاکمیت لبنان تلاش دارد در کنار دشمن صهیونیستی علیه ملت خود وارد عمل شود؟ تصریح کرد که مذاکرات مستقیم و نتایج آن از منظر ما به گونه‌ای است که گویا وجود خارجی ندارد و این مذاکرات هیچ ارتباطی با ما ندارد .

وی خاطرنشان کرد که حزب الله در کنار جنبش امل و دیگر نیروهای ملی‌گرا و شخصیت‌های لبنانی از جریان‌ها و طوایف مختلف قرار دارد و هرگز خون شهدا را نادیده نمی‌گیرد.

شیخ نعیم قاسم امکانات حزب الله را مبتنی بر ارکان سه گانه ایمان، اراده و قدرت نظامی دانست و تصریح کرد: در تاریخ ثبت کنید که دشمن صهیونیستی نخواهد توانست حتی یک وجب از اراضی اشغالی ما را برای خود نگه دارد و ساکنان این مناطق تا آخرین نقاط مرزی لبنان به منازل خود باز خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه لبنانی‌ها، همراه با یکدیگر لبنان را آباد خواهند کرد، ادامه داد که نقطه ورود به راه حل، توقف تجاوز و عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی و آزادی اسرا و بازگشت آوارگان و بازسازی لبنان است.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که سلاح مقاومت برای مقابله با تجاوز و دفاع از موجودیت است و این سلاح کنار گذاشته نخواهد شد.

دبیرکل حزب ‌الله افزود که دشمن با حمایت آمریکا تلاش کرد حزب ‌الله، مقاومت اسلامی و پایگاه مردمی آن را از بین ببرد، اما با وجود به ‌کارگیری همه ابزارها، از آغاز نبرد «اولی ‌البأس» (مبارزان نیرومند) در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون موفق نشده است.

وی ادامه داد که دشمن در ۲ مارس ۲۰۲۶ بر نقطه‌ای تعیین ‌کننده حساب کرده بود، اما مقاومت با عملیات «العصف المأکول» به این تلاش پاسخ داد و موجب شگفتی دشمن و حامیانش شد.

قاسم تاکید کرد که پایداری و توان رزمی مقاومت، تنوع روش‌های نبرد و مدیریت دقیق میدان، در کنار حمایت مردمی و تحمل آوارگی و فداکاری‌ها، موجب ناکامی دشمن شده است.

دبیرکل حزب ‌الله همچنین تصریح کرد که مقاومت از سلاح خود دست نخواهد کشید و این سلاح برای دفاع و مقابله با تجاوز ضروری است.

وی با اشاره به آمادگی میدانی نیروهای مقاومت، از فداکاری‌های بزرگ به‌ عنوان بهای دستیابی به آزادی و عزت یاد کرد و گفت ملت لبنان این مسیر را به‌ عنوان انتخاب میان «آزادی و عزت یا اشغال و ذلت» برگزیده است.

قاسم بر ضرورت بازگشت به وحدت ملی تاکید کرد و آن را عامل پیروزی لبنان و شکست دشمنان دانست و در ادامه با انتقاد از جریان‌های حامی سازش، آنان را متهم کرد که بدون قرار گرفتن در معرض تهدید، از منافع دیگران هزینه می‌کنند و در برابر امتیازات محدود، با تداوم اشغال و آسیب به مردم لبنان همراهی می‌کنند.

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد که اگر پافشاری ایران در مذاکرات پاکستان بعد از مقاومت اسطوره‌ای این کشور و ملت آن نبود، هرگز آتش بس در لبنان محقق نمی شد.