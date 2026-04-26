به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابت های فوتبال باشگاهی لهستان (اکستراکلاسا) امشب یکشنبه بین تیم های لخ پوزنان و لژیا ورشو پیگیری شد که با برد قاطع ۴ بر صفر میزبان همراه بود.

علی قلی زاده هافبک ایرانی لخ پوزنان در دقیقه ۳ توانست گل زودهنگام برای تیمش بزند. او شادی گل منحصر بفرد خود را با تاج گذاری روی سرش انجام داد تا نشان دهد همچون ۶ ماه گذشته در اوج آمادگی قرار دهد. او روی گل دوم تیمش در دقیقه ۳۱ نیز تاثیرگذار بود. بازیسازی او باعث شد تا «ایسجاک» روی پاس گروگل موفق به زدن گل دوم مسابقه شود.

سومین گل لخ پوزنان را نیز گروگل در دقیقه ۳۴ زد. ایسجاک در دقیقه ۴۳ گل دوک خود و چهارمین گل تیمش را به ثمر رساند.

لخ پوزنان با این پیروزی توانست ۵۲ امتیازی شود و در صدر جدول رده بندی اکستراکلاسا قرار بگیرد.

قلی‌زاده هجدهمین بازی خود را در فصل جاری در حالی انجام داد که حالا با ۶ گل زده و ۴ پاس گل جزو بهترین بازیکنان تیمش است.